انحسار “مخاوف أوميكرون” يدفع بورصات الخليج للارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، مع تراجع حدة المخاوف بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بعد أن أشارت دراسة إلى أن المتحور قد يكون أقل خطورة مما كان يعتقد.

وأفاد البحث الذي أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن ونشر أمس الأربعاء بأن خطر احتياج المرضى المصابين بالمتحور أوميكرون للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمئة من المصابين بالمتحور دلتا.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وإغلاق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة البتروكيماويات على ارتفاع 1.4 بالمئة.

كانت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، قد شهدت حالة من الاستقرار على نطاق واسع.

ومع ذلك، انحسرت المخاوف بشأن التأثير المحتمل لقيود التنقل على الطلب على الوقود، بينما تركت منظمة أوبك وروسيا وحلفاؤهما الباب مفتوحا أمام احتمالية مراجعة خطتها الخاصة بإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير كانون الثاني.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة مدفوعا بقفزة 3.4 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، وصعود 1.1 بالمئة في سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن سوق دبي لا تزال قوية من حيث العوامل الأساسية ويمكن أن تتعافى على نطاق أوسع بمجرد إتاحة المزيد من البيانات حول أوميكرون.

وأنهى مؤشر أبوظبي سلسلة من الخسائر استمرت أربع جلسات ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة اتصالات 1.2 بالمئة.

لكن مؤشر أبوظبي سجل خسارة أسبوعية بواقع 4.8 بالمئة، وهي أكبر خسارة له منذ مارس/آذار 2020.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.9 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة بعد أن قفز سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن خطط لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه مدد العمل بإجراءات تخفيف تداعيات فيروس كورونا حتى يونيو/حزيران 2022.