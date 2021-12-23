العرفج: أخطاء الحكام موجودة في كل مكان وإثارة الرأي العام ضد التحكيم تحتاج لتدخل قانوني

قال عامل المعرفة أحمد العرفج، إن أخطاء الحكام موجودة في كل مكان وإثارة الرأي العام ضد التحكيم تحتاج لتدخل قانوني.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء

واستعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا عن أخطاء الحكام، وعلق: “حلل كما تشاء لا تقدح في الحكم أو توجهاته، الجهات الرسمية فقط هي التي تحاسبه”.

وطالب بتهدئة الناس وعدم نشر التعصب لحصد المشاهدات، متابعا: “لسنا محللين وليس لدنيا خبرة رياضية.. الجهات التحكيمية هي تحاسب الحكام وتحميهم”.