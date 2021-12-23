الدفاع المدني يحذر: فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من غد الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة ، حائل) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (القصيم، الرياض ، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.