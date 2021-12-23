المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث

بدأت الإدارة العامة للمرور في إطلاق ⁧‫مزاد اللوحات الإلكتروني‬⁩ الثالث عبر منصة أبشر .

وتمكّن منصة ⁧‫أبشر‬⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

وللتعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني التي تمكّن الأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا ، عبر منصة أبشر أتباع التالي :

أولًا: تسجيل الدخول لحسابك في أبشر.

ثانيًا: اختيار أيقونة خدماتي.

ثالثًا: اختيار أيقونة المرور.

رابعًا: اختيار أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية ، بعد ذلك يمكن الانتقال لصفحة الخدمة ويتم اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها ومتابعة السعر.