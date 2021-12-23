وزير إعلام #اليمن: النظام الإيراني يسعى لتحويل اليمن لبؤرة للأنشطة الإرهابية

ثمن معمر الإرياني وزير إعلام اليمن، جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد أهم الممرات الدولية والتي تكللت بإحباط (٩٩) هجوم إرهابي حوثي باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوم إرهابي في البحر الاحمر، يؤكد استمرار محاولات مليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح ايراني، تنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب”.

وتابع: “المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الارهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة ارهابية” وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.