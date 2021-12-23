الأخضر يتراجع 3 مراكز في تصنيف فيفا

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لشهر ديسمبر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس.

وحل الأخضر السعودي في المركز الـ51 بـ1435 نقطة بعدما كان في المركز الـ49 في نوفمبر الماضي.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، جاء المنتخب السعودي سادسًا في الترتيب العام الذي تصدره المنتخب المغربي، فيما تقدم المنتخب الجزائري ثلاثة مراكز بعد تتويجه بكأس العرب، ليصعد إلى المركز الـ29 عالميًا والثاني عربيًا والثالث إفريقيًا.

وعلى الصعيد العام، احتفظ المنتخب البلجيكي بصدارة التصنيف العالمي، متقدمًا على البرازيل، وفرنسا، فيما حل منتخب إنجلترا في المركز الرابع، وجاء بعده المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس.