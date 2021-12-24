عاجل.. التحالف: راقبنا عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في #صنعاء

أعلنت قيادة التحالف العربي فجر اليوم الجمعة تنفيذ عملية عسكرية جديدة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا إيران الحوثية.

وقال التحالف إنه راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها، مشيراً إلى أن تنفيذ العملية يأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية .

وطالب التحالف العربي في بيان مقتضب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف قد أعلن عن مهلة 6 ساعات لمليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء، مهدداً بإسقاط الحماية على الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.