الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة أحدث الموقعين على ميثاق مكافحة المنشطات

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، يوم امس الخميس، أن الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة أصبح أحدث الموقعين على ميثاقها.

كانت “وادا” رفضت في 2018 طلباً من الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، للانضمام إليها مما دفع مسؤولي الاتحاد الدولي لرفع قضية ضدها.

والتوقيع على ميثاق “وادا” شرط رئيسي لكل الاتحادات الرياضية الراغبة، في أن تصبح جزءاً من التحالف العالمي للاتحادات الرياضية الدولية مما يسهل عليها الحصول على تمويل وكذلك الاعتراف بها كرياضة أولمبية.‭

وقال رئيس “وادا”، فيتولد بانكا، في بيان: نود أن نشيد بشكل خاص بالجهود التي بذلها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، للحصول على مصادقة “وادا” طبقاً للشروط المعدلة الأخيرة تعين على الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة خوض عملية صعبة.

ومن ضمن هذه الإجراءات خضوع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، لتقييم من لجنة مستقلة للطريقة التي يدار بها الاتحاد وكذلك مراجعة لجهوده في مكافحة المنشطات.