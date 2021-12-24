وزراء الداخلية العرب عن استهداف مطار أبها: نهج عدائي للحوثي وعصابته الارهابية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيا الحوثية يوم امس الخميس والتي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان: إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للإنصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والإستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.