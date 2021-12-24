لترهيب ومنع انتشار الاحتجاجات.. #إيران تعدم 39 سجيناً بينهم 7 سيدات

نفذت السلطات الايرانية خلال اليومين الماضيين عمليات إعدام جماعية للسجناء وذلك في محاولة منها لترهيب ومنع الاجتجاجات القوية بالشارع الايراني.

ووفقا للتفاصيل فقد تم تنفيذ إعدام 39 سجيناً، بينهم 7 سيدات، في شهر آذر الإيراني (22نوفمبر-22ديسمبر).

وأعدم جلاوزة نظام الملالي الأحد 19 ديسمبر سجينة اسمها فاطمة أصلاني في سجن أصفهان وثلاثة سجناء هم حامد درويش ونعيم شه بخش وعبد الخالد سالارزهي في سجن شيراز.

وفي يوم السبت 18 ديسمبر، تم إعدام سجين اسمه هادي شهرياري شنقاً في سجن عادل آباد في شيراز.

وبذلك، فإن عدد الإعدامات المسجلة في شهر آذر الإيراني (22 نوفمبر-22 ديسمبر) لا يقل عن 39 سجينًا، بينهم 7 سيدات و 3 أشخاص كانوا دون 18 عامًا وقت القبض عليهم.

وبلغ عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي في رئاسة الجمهورية وتعيين كبير السفاحين محسني إيجئي رئيساً للقضاء 210 حالات إعدام.

وتحاول الفاشية الدينية الحاكمة في إيران يائسة كبح جماح الغضب العام والكراهية تجاه هذا النظام ومنع الانتفاضات العارمة من خلال تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام.