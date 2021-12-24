واشنطن: ملتزمون بالتصدي للتهديد الإيراني

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، وأكدت أن دعم طهران للجماعات المسلحة بالمنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، لافتة إلى أن واشنطن ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها نشره المتحدث باسمها نيد برايس على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إن تهريب إيران الأسلحة للحوثيين يعد انتهاكاً صارخاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة ويطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضاف البيان : التدفق غير المشروع للأسلحة في اليمن يمكن الحوثيين من الهجوم على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين.

وقال البيان: ملتزمون بالتصدي للتهديد الإيراني وصادرنا عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري، مضيفاً: على الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

وكانت البحرية الأمريكية صادرت الاثنين الماضي أسلحة وذخائر من سفينة منشؤها إيران، مضيفة سفينة الأسلحة المصادرة أبحرت في مسار يستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.