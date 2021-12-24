الرئيس الروسي #بوتين: الإساءة تجاه النبي محمد “انتهاك” وليست حرية رأي

تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس موضوع إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشددا على ان ذلك يتنافي مع حرأي الرأي والتعبير.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي أن الحرية تتبدأ تتناقض مع الاهداف التي وضعت من اجلها حين تواجه حرية الشخص الاخر وتتصادم مع حرية الشخص الاخر.

وتابع: الاهانة تجاه الرسول محمد هل هذا يعتبر حرية الفن بل يعتبر انتهاك لحرية الديانة والاعتقاد ومشاعر اولئك الذين يعتنقون الاسلام.

واضاف: ان روسيا قد بنيت كدولة متعددة الطوائف والاديان والقوميات فلذلك نحن نتحرم مضالح وتقاليد بعضنا البعض.