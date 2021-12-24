ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل على كأسي سموه في نسخته الـ 56

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله -، مساء اليوم حفل السباق الذي يقيمه نادي سباقات الخيل على كأسي سموه بنسخته الـ 56، والمصنف ضمن كؤوس الفئة الأولى في الميدان السعودي المخصص لخيل الإنتاج المحلي ومفتوح الدرجات.

وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.

ويتكوَّن السباق من تسعة أشواط، خصِّص الشوط الثامن منه لـ “خيل الإنتاج” الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1,000,000 مليون ريال، أما الشوط التاسع، فخصِّص لـ “المفتوح” الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة بقيمة 1,000,000 مليون ريال.

ويعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1387هـ / 1969م، برعاية الملك خالد بن عبد العزيز – رحمه الله – حين كان وليًا للعهد، فيما تعد المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.

وشهد الميدان السعودي عدداً من الأسماء المميزة الفائزة بكأس ولي العهد من خلال سنواتها المنصرمة، إذ يعد البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول من استفتح البطولات في أول عام وضعت فيه الكأس 1387هـ، واعتلى الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز – يرحمه الله – قائمة الإسطبلات السعودية بأكثرية الفوز بكأس ولي العهد، منذ انطلاقتها عام 1387هـ بواقع 24 مرة.

ويأتي الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد، فيما سجلت بعض الخيول حضورها لمرة واحدة، وهي أنيس للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني التي تعد أول من فاز من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه البطولة الغالية في عام 1997م.

وكان الجوادان (مايكنج ميراكلس) لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز و(الزحزاح) لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي آخر الأبطال المتوجين في نسخة 2020م.