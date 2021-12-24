سوق الحمام في تبوك.. ملتقى أسبوعي لعشاق الطيور (صور)

يحظى سوق الطيور في جنوب مدينة تبوك بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين هناك، لاسيما يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يعد من الملتقيات الاقتصادية التي يحرص على ارتيادها عشاق وبائعو الطيور، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة الخامسة مساءً، في حين يلحظ المتجول في ساحات السوق حركة بيع نشطة يقودها عدد من البائعين المعتمدين على خبراتهم البسيطة لعرض الطيور.

عدسة وكالة الأنباء السعودية رصدت حركة البيع والشراء في هذا السوق الذي احتوى العديد من الشباب الذين تستهويهم تجارة وتربية الطيور والحيوانات ذات الأنواع المتعددة والأسعار المختلفة من طيور التربية والزينة وغيرها.