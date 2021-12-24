مهرجان “كيال Cael” الدولي يكرم السعودي سلطان باهديلة عن فئة الابتكار

كرم المهرجان الدولي “كيال Cael” رجل الأعمال السعودي سلطان باهديلة عن فئة الابتكار، وهي السنة الأولى منذ 8 سنوات يقام فيها تكريم هذه الفئة، حيث يكرم المهرجان كل عام عدة مجالات منها الفن والصحافة والاعلام والتمثيل والتجارة والطب.

وعن هذا التكريم قال “باهديلة”: “تشرفت اليوم بكوني أول المكرمين عن فئة الابتكار في هذا المهرجان الدولي رافعا اسم وطني الغالي المملكة العربية السعودية وسط أسماء عالمية في عدة مجالات مختلفة، كل الشكر للقائمين على المهرجان ودعمهم وتسليط الضوء لفئة “الابتكار، كما أهدي هذا التكريم لوالديّ رحمهم الله ولكل مبتكر ناشئ”.

وأضاف باهديلة: “‎قريبا سيتم إطلاق كتاب بعنوان (نقطة تحول)، وأيضا سأعلن عن عطر مميز يحمل براءة اختراع”.

يذكر أن سلطان باهديلة هو رجل أعمال في عدة مجالات أهمها مجال التكنولوجيا والمطاعم وهو مبتكر سعودي حاصل على شهادة الماجستير في التسويق ونظم المعلومات عضو في لجنة الابتكار التحكيمية في جامعة الرياض، حاصل على عدة براءات اختراع، وعمل عدة ابتكارات ساعدت كثيرا في تطوير قطاع الأعمال والفنادق والذكاء الاصطناعي.