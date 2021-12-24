السلطات الأمنية السودانية تغلق عددا من الجسور في الخرطوم

أغلقت السلطات الأمنية السودانية عددا من الجسور في الخرطوم وتؤكد أن أي مساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن الحديث عن هيكلة القوات المسلحة حلم وهروب من واقع يعيشه مروجي هذه العبارة، مضيفا أن الديمقراطية والدولة المدنية وتأسيس دولة المؤسسات يحتاج إلى قاعدة أمنية متينة وتوافق وطني راسخ.

وأشار الى وجود حالة استقطاب سياسي حاد وتغلغل للأجندة الأجنبية بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان، مع عدم الوصول إلى توافق وطني إضافة للأزمة الاقتصادية، هذا الواقع المعقد يجعل خيار الانتخابات (على الطريقة الليبية) وارد بعد التوافق عليه.

وأضاف أبوهاجة في مقال له “الفترة الانتقالية هي فترة مران والدولة المدنية لا تبنى بالتنازع الذي يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب الريح”.