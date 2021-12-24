عاجل.. القبض على 5 مقيمين لجمعهم الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة في المدينة المنورة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، لجمعهم الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.