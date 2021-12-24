عاجل.. سجن رجل أطلق النار 29 مرة على السفارة السعودية في هولندا 4 أعوام

حكم الجمعة على رجل أطلق النار على السفارة السعودية بهولندا العام الماضي بالسجن 4 أعوام، لكن القضاة نفوا الدافع الإرهابي لديه.

وأطلق الرجل الذي عرف عنه فقط أنه (محمد.أ) النار 29 مرة بمسدس من طراز غلوك على السفارة في لاهاي في وقت مبكر من 12 نوفمبر العام الماضي.

ولم يصب أحد بأذى ولكن يقال إن حارس الأمن لا يزال يعاني الصدمة.

وقال قضاة محكمة منطقة لاهاي في بيان: تقضي المحكمة بسجنه 4 أعوام.

وقال القضاة : أنه يعاني مشاكل نفسية بينها أوهام العظمة ذات الصبغة الدينية.

وتابعوا كل هذا يؤدي إلى خلاصة مفادها أن المحكمة لا ترى أنه ثبت أن المشتبه به تصرف بنية إرهابية.

ومع ذلك، قال القضاة إنه أثناء احتجازه سيتلقى محمد.أ. علاجاً إلزامياً لمشاكله النفسية.