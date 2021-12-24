نادي الإبل يفتح المجال للتسجيل المتأخر.. ومستشفى سلام يستقبل 20 حالة يوميا

أعلن نادي الإبل عن السماح لملاك الإبل الراغبين المشاركة في أشواط المهرجان المختلفة بالتسجيل المتأخر بشرط أن يكون قبل دخول الشوط بـ ٧٢ ساعة.

من جانبه، عبر عبدالله بن بن محمد آل شيخ الدوسري الحاصل على المركز الأول في “شوط الفردي دق الصفر” عن سعادته بتحقيق الشوط القوي الذي شهد مشاركة أسماء لامعة ورجال أعمال دفعوا الملايين وكانت الترشيحات لهم بشكل كبير رغم عدم ترشيح النقاد للفردية.

وقال آل شيخ الفردية: “بعد الفوز قدمت لنا عروض للشراء بمبالغ مضاعفة ورفضنا البيع والإيجار له دراسة وبحث”. وأضاف: “أهدي الفوز لأمير الشرقية وسمو نائبة وأهالي المنطقة”.

وتابع: “المهرجان كل سنة يشهد تطور كبير ونشكر الشيخ فهد بن حثلين على هذا المهرجان الكبير الذي تجاوز المحلية حتى وصل لمكانة عالمية”.

من جانبه، عبر الفائز بالمركز الأول بشوط الفردي شعل علوش بن نحيان العجمي عن سعادته بتحقيق الشوط بمهرجان الملك عبدالعزيز هذا المهرجان العالمي الذي حاز على النجاح في كل فعالياته ويعد بحق فخر لنا كخليجين المشاركة فيه وتحقيق الفوز، على حد قوله.

وقال بن نحيان: “جهود نادي الإبل واضحة للعيان في كل عام نرى إضافة جديدة ترفع من مستوى المهرجان ونشكر الشيخ فهد بن حثلين وجميع اللجان العاملة”.

وأضاف: “نعرض على لجان التحكيم مطالبة بتوضيح آلية تحكيم الجمال في الفحل وإنتاجه حتى يعرف كل مشارك الآلية ويجهز فحله وإنتاجه وفقها”.

من جهة أخرى، يقدم مستشفى سلام البيطري بمقره بالصياهد خدمات طبية للإبل بشكل عام والإبل المشاركة بالمهرجان بشكل خاص حيث يستقبل المشفى ٢٠ حالة للكشف الطبي التناسلي يوميا.وكشف نايف العتيبي المشرف على المستشفى أن الحالات التي يتم استقبالها مختلفة الأعراض مابين الجراحة والأمراض الباطنية والتناسلية حيثم تشخيصها ومن ثم تقديم العلاج الفوري اللازم للإبل.

وأضاف أن كثيرا من الحالات المعوية تكثر الدموية التي تتزايد خلال هذه الفترة مع دخول البرد.