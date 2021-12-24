عمير والتويجري ينتزعان الأول في دق وجل الوضح

حصل عمير بن فهد القحطاني على المركزين الأول والثالث في فردي جل الوضح، فيما انتزع الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري صدارة دق الوضح، وذلك وسط جماهيري غفير، وعرض 31 فردية تفوق قيمته السوقية 250 مليون ريال، أمام لجان التحكيم،

خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والرابع والخامس في فردي جل الوضح، عبدالله عامر النهدي، فيما جاء ثانياً في منافسات الدق عمير فهد القحطاني، وحقق المركز الثالث سحمي وقيان الدوسري، ونال المركز الرابع فهد فهاد بن جخدب، فيما حصل على المركز الخامس عبدالله عامر النهدي.