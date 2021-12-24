التحالف: سقوط مقذوف حوثي استهدف المدنيين في نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين.

وأكد التحالف عدم وجود إصابات بين المدنيين، لكن مركبة مملوكة لأحد المواطنين السعوديين قد تضررت.

فيما شدد على اتخاذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.

وكان التحالف قد أعلن أمس الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وكشف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات.

كما أكد رصد مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.