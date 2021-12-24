جريمة حرب جديدة: الحوثي يعترف باحتجاز 3000 من الأسرى والمختطفين في موقع عسكري بصنعاء

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اعتراف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفين دروعا بشريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “نحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن سلامة الآلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء واسرى الجيش والمقاومة، والذين يعانون ظروف سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية”.