جارديم يرفض مشاركة بيريرا

واصل جارديم مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فرض العقوبة الانضباطية على البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق.

ويذكر أن اللاعب البرازيلي الذي لعب آخر مبارياته أمام النصر، الجمعة الماضي، أجرى تدريبه في النادي الصحي صباح، اليوم الخميس، دون المشاركة في تدريبات الفريق التي جرت عصر اليوم ذاته .

وشهدت تدريبات الهلال مشاركة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة.

ويتأهب الهلال لمواجهة الفتح ضيفه، السبت، ضمن الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.