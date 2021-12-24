إعلان الالتزامات المالية لأندية دوري المحترفين.. الأهلي في الصدارة

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر/ كانون الأول 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتحدد يوم 26 يناير 2022م كآخر موعد للوفاء بها.

وأصبح الأهلي أكثر الأندية التي لديها التزامات مالية بمجموع مبالغ 75.147.323 مليون ريال، وخلفه نادي الشباب بمبلغ قيمته 43.268.199 مليون ريال،وفي المركز الثالث يأتي الاتحاد بمبلغ قيمته 39.496.730 مليون ريال.

ويتواجد النصر في المركز الرابع حيث مطالب بدفع 34.806.951 مليون ريال، وخلفه الباطن بقيمة 21.397.805 ميلون ريال.