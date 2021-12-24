ليبيا: “الإخوان” يستعدون لإفشال الانتخابات الجديدة

قال الإخواني الليبي البارز رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، إنه لا انتخابات جديدة بليبيا في 24 يناير المقبل.

وأضاف المشري وفق موقع “الساعة24” الليبي، أن “البعثة الأممية تجاوزت المسار الدستوري، وعملت على محاولة تغيير السلطة التنفيذية من خلال اتفاقات وصفقات، بعدما بدأ المسار الدستوري، وتوافق أهم جسمين أساسيين في ليبيا عليه في مدينة الغردقة، وبرعاية الأمم المتحدة، وتنبأنا مسبقاً بأن هذا المسار سيُهدم، وأنه لا يمكن أن نسير في مسار التغيير دون أساس دستوري واضح” على حد تعبيره.

وأردف قائلاً: “مجلس النواب أصدر قوانين معيبة، ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولم يتم التصويت عليها، وصدرت نحو 9 تعديلات على القانون رقم 1 المعيب” الذي لم يعترف به المجلس وإخوان ليبيا.

ويُذكر أن المشري القيادي البارز في التنظيم الإخواني، والمستقيل من الذراع السياسية للإخوان حزب العدالة والبناء، هدد بإفشال تنظيم الانتخابات ودعا إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات لمنعها من تنظيمها في موعدها، وهدد باللجوء إلى السلاح، إذا لزم الأمر.