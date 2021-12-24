الدوري_السعودي: #الهلال في مواجهة شرسة مع #الفتح بالرياض

تنطلق غداً الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ3 مواجهات، تبدأ بمباراة فريق ضمك الذي يستضيف فريق الباطن في ملعب المحالة بأبها، فيما يلعب فريق الهلال بملعب الملك فهد بالرياض مع فريق الفتح، بينما يحل فريق أبها ضيفاً على فريق الفيحاء.

هذه الجولة تتواصل منافساتها يوم الأحد بـ3 مواجهات أخرى،إذْ يواجه فريق الطائي في واحدة منها فريق الفيصلي، فيما يقابل فريق النصر فريق الحزم بملعب مرسول بارك، وفي محافظة جدة يستضيف فريق الاتحاد فريق الاتفاق.

وتختتم مباريات الجولة الـ 14 يوم الاثنين بمواجهتين، الأولى يستضيف فيها فريق الرائد في بريده فريق الأهلي، في حين يلعب فريق الشباب مع فريق التعاون.

يذكر أن هذه الجولة ستكون فرصة لتعوض الفرق الخاسرة في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإخفاقها وخروجها من البطولة، لذا تسعى تلك الفرق إلى تحقيق نتائج إيجابية، وتعمل بجدية وتركيز كبيرين للظفر بنقاط مبارياتها في هذه الجولة، لاسيما وأن مسابقة دوري المحرفين باتت المسابقة الوحيدة المتبقية لها محلياً، وتأمل أن تصالح جماهيرها بنتائج جيدة.

في المقابل تدخل الفرق المتأهلة في مسابقة كأس الملك لدور الـ 8 بمعنويات كبيرة، وتتطلع إلى الاستمرار بنغمة الانتصارات، وضمان نقاط المباريات التي ستخوضها في هذه الجولة، بهدف الفوز والتقدم إلى مراكز أفضل في سلم ترتيب فرق مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.