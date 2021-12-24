محمد العرب رئيسا للمجلس العربي للعملات الرقمية

اختار المجلس العربي للعملات الرقمية الإعلامي محمد العرب رئيسا للمجلس بالإجماع ليكون أول خليجي يتصدر لهذا الموقع.

والمجلس العربي العملات الرقمية منظمة استشارية مسجلة في بريطانيا تعنى في نظر ثقافة العملات الرقمية والدفاع عن حقوق المتداولين والمعدنين والمستثمرين في العملات الرقمية.

المجلس أيضا يقيم دورات تثقيفية وتعليمية لمن يريد الولوج للعالم الرقمي وتقنيات البلوكشين وهي تقنية تسمح لشخص (أو شركة) ما بنقل أصول ذات قيمة إلى شخص آخر بأمان ودون تدخل أيّ وسيط.

وقد شارك محمد العرب سابقا باطلاق اول عملة رقمية عربية اطلق عليها مسمى حزم ويرمز لها برمز الجمل، العرب صرح بعد اختياره للمنصب أن مستقبل العملات الرقمية إيجابي بشكل عام، نتيجة اتجاه الشركات والبنوك العالمية إلى التجارة فيها، إضافة إلى الطلب الكبير عليها في ظل الاتجاه العالمي للاقتصاد الرقمي، وان ولادة هيكل تثقيفي وتنظيمي اصبح ضرورة وجزء من متطلبات عالم العملات الرقمية ، واضاف العرب نحن أمام مشهد شديد التعقيد كان يمكن جعله بسيط وجزء من التطور الطبيعي لفلسفة المال لو أن أقطاباً عالميين قرّروا التعامل بواقعية مع سوق العملات الرقمية.