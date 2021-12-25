السودان: قتيل بالرصاص قبل ساعات من احتجاجات جديدة 

أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية اليوم السبت عن سقوط قتيل بالرصاص الحي قبل ساعات من احتجاجات حاشدة دعت اليها الفعاليات السياسية السودانية.

وقالت اللجنة في بيان أن الشهيد حمدي بدر الدين أحمد الفكي والبالغ من العمر 35 عاما قد توفي اثر اصابته برصاص في الرأس من قبل القوات الامنية خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية الخرطوم.

وجاء اعلان مقتل حمدي قبل ساعات من انطلاق تظاهرات جديدة اليوم السبت في الخرطوم.

وكانت السلطات الأمنية السودانية قد أغلقت مساء أمس الجمعة عددا من الجسور في الخرطوم وأكدت أن أي مساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون.

وأشار العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، لوجود حالة استقطاب سياسي حاد وتغلغل للأجندة الأجنبية بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان، مع عدم الوصول إلى توافق وطني إضافة للأزمة الاقتصادية، هذا الواقع المعقد يجعل خيار الانتخابات (على الطريقة الليبية) وارد بعد التوافق عليه.