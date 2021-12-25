شاهد التفاصيل: 35 وظيفة للجنسين في طيران أديل بالرياض وجدة #وظايف_شاغرة

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر 35 وظيفة شاغرة بمسمى “طاقم طائرة” للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة للعمل في كل من الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة والتأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة والحصول على رخصة طاقم الطائرة واتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

الحد الأدنى للعمر 21 سنة والحد الأقصى للعمر 30 سنة والحد الأدنى للطول 160 سم.

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية وشخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين وخبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

صحة ولياقة بدنية جيدة ويجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=1226974