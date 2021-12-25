46 وفاة وخمسة مفقودين في #فيضانات_ماليزيا

قال المفتش العام للشرطة في ماليزيا، تان سري أكريل ساني عبد الله ساني، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في أنحاء البلاد أودت بحياة 46 شخصاً حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي. ولا يزال خمسة رجال في عداد المفقودين في ولاية بهانج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المفتش العام، وقعت 25 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية سيلانجور، 17 رجلاً وثمان نساء، في حين وردت تقارير عن حدوث 18 وفاة في باهانج، 12 رجلاً وأربعة نساء وطفلان.

وقال المفتش العام للشرطة في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على جثامين رجلين وفتاة في كيلانتان.

ووصل عدد المتضررين في الفيضانات إلى 54 ألفاً و532، وهم موجودن الآن في 334 مركز إيواء بسبع ولايات.

وبحسب المسؤول الماليزي، سجلت ولاية بهانج أكبر عددا من المتضررين، بواقع 29 ألفاً و108، تليها ولاية سيلانجور بواقع 23 ألفاً و302.