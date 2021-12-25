محافظة #طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم ملامسة بذلك الواحد مئوي كأقل درجة, حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كما لا يستبعد تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.