“الاتحاد الأوروبي” يدين هجوم الحوثي على جازان

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية، على مدينة جازان السعودية.

وأعربت مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان، عن الإدانة الشديدة للهجوم، معربة عن تضامنها مع المملكة.

وكان المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلن مساء أمس (الجمعة) عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي.

وأوضح “الحمادي”، في بيان، أن المقذوف جرى إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية؛ تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.