ما هي آلية توصيل كرت رخصة السير بعد تجديدها؟ #المرور يوضح

حددت الإدارة العامة للمرور طريقة وآلية توصيل كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق حساب المستفيد في أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن تجديد رخصة القيادة وهل يكتفي بطباعة الكرت أم الاكتفاء بتوكلنا؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “بإمكانك طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل)”.

خطوات تجديد الرخصة

جاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر، حيث أوضحت الإدارة أنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

1-سداد الرسوم.

2-سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

3-إجراء الفحص الطبي.

4-يمكن أيضا تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر.