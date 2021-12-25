إعطاء 49.3 مليون جرعة لقاح #كورونا في السعودية

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 49,355,176 جرعة، بينها 1.3 مليون جرعة منشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.9 مليون جرعة أولى، و23 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.73 مليون شخص.

وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 154 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة.

وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وأتاحت الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.