غدا.. مؤتمر صحفي لمتحدثي الصحة والتجارة حول مستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، ويكشف مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ويعلن عن أبرز الإحصائيات الصحية.

كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عبر تطبيق توكلنا.