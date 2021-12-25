الإرياني: هجمات الحوثي تهدد 2 مليون مغترب يمني بالسعودية

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بمحاكمة قيادات مليشيات الحوثي باعتبارهم “مجرمي حرب”، لافتا إلى ضرورة التحرك الفوري لتصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية”.

وأدان في تغريدة عبر “تويتر” هجوم مليشيات الحوثي على منطقة جازان السعودية، قائلا: “ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مقيم يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية”.

وأكد الإرياني أن الجرائم التي تشنها مليشيات الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين الأبرياء، والملايين من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات، تؤكد مضي المليشيات بإيعاز إيراني في تصعيد هجماتها الإرهابية، ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية.