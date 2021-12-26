حالة_الطقس: انخفاض درجات الحرارة في تبوك والجوف والشمالية وحائل #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48كم/ساعة وارتفاع الموج من من متر وربع إلى مترين وربع وحالة البحر متوسط الموج.