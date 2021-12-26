“معرض الإبليات” يُعرف بأنواع الإبل في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6

يشهد “معرض الإبليات” المصاحب لفعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد، زيارة قرابة 3500 زائر، تعرفوا داخل أركانه على ألوان وأنواع الإبل، وبعض فصائلها، لاسيما وقد راعت إدارة المهرجان أن يمزج أساليب العرض لمحتويات المعرض بين التعليم والترفيه، بهدف المحافظة على التراث الأصيل الذي عرفته جزيرة العرب منذ القدم.

وضم المعرض المقام على مساحة 1200م، 6 ألوان من الإبل(مجاهيم، حمر، صفر، شعل، شقح، وضح).

كما يحتوي على جزء مخصص لنادي الهجانة الباكستاني، الذي رسم النقوش على بعض الإبل للزينة، إضافة إلى عرض فصائل من الجمليات مثل (اللاما والألبكة).