تواصل صحة حفر الباطن استقبال المواطنين والمقيمين لإعطائهم الجرعة المعززة تحت شعار حافظ على مستواك لإعطاء الجرعة التنشيطية من خلال 6 مراكز موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي جنوب أبو موسى الأشعري ومركز صحي العزيزية “ج ” ومركز صحي الخالدية بالقيصومة ومستشفى السعيرة ومستشفى الرعاية المديدة.

إضافة إلى مركز لقاح جامعة حفر الباطن وذلك حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي” وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأوضحت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة حجز الموعد عبر تطبيق “صحتي” أو “توكلنا” للحصول على الجرعة التنشيطية ويمكن اخذها بعد تلقي الجرعة الثانية بـ3 أشهر من اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية.