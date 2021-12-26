جذبه قسم “الإبل والملوك” في “أفلا ينظرون”.. سفير صربيا: البداوة تؤدي إلى راحة البال

ربط سفير جمهورية صربيا لدى المملكة العربية السعودية محمد حمدي يوسف سباهتش، البداوة والإبل والحجر والرمال والنخيل، براحة بال الإنسان، وذلك أثناء زيارته إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة على أرض الصياهد الجنوبية من الدهناء.

وأكد السفير الذي يُعد أول سفير لجمهورية صربيا لدى المملكة، أن الاستثمار في الإبل هو في الأصل استثمار في الراحة داعياً رجال الأعمال بالاستثمار في هذا المجال، مبينًا حبه لحليب الإبل وحرصه على شربه دائماً، لما فيه من فوائد صحية.

وعبر سباهتش عن إعجابه بما رآه في معرض “أفلا ينظرون” المصاحب للمهرجان، من معلومات عن المملكة وتراثها وأن قسميّ “الملوك والإبل” و”المرأة والإبل” أكثر الأقسام التي جذبت انتباهه.

وأبان السفير، أن مثل هذا المهرجان فرصة للتعارف واستمرارية الصداقة، مرحبًا في الوقت ذاته، بتوسع نطاق المهرجان، ليتعدى حدود المملكة إلى الدول الأوروبية بما فيها جمهورية صربيا.