100 ناقة عرضت أمام الزوار.. الهجانة العمانية تحضر في مهرجان المؤسس

بدأت الهجانة السلطانية، أولى عروضها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، بدخول جماعي بقرابة 100 ناقة، أمام الزوار.

واستهلت الهجانة السلطانية التي تحضر للمرة الثانية في المهرجان، بعزف موسيقي، على ظهور الإبل، تبعها عرض مهارات الإبل، ثم حضرت العربات الكلاسيكية المربوطة بها.

وقدمت الهجانة، فن العازي أحد الفنون التراثية التي تشتهر به سلطنة عمان، فيما اختتم العرض، برفع لوحة ترحيب للجمهور تقوم بأدائها إحدى الإبل بواسطة الفم.

يذكر أن مشاركة الهجانة العمانية، التي قدمت من السلطنة عبر المنافذ البرية، إلى مهرجان المؤسس، تلبية لدعوة القائمين على المهرجان، الذين يستهدفون الحفاظ على الموروث بين المملكة العربية السعودية وعُمان.