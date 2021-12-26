احتجاجات 25 ديسمبر في #السودان: اعتداءات على القوات الأمنية وإتلاف كبير بالشوارع الرئيسية

ألحقت الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها الخرطوم ومدن السودان أمس السبت خسائر فادحة بالشركات، فيما تم الاعتداء على القوات الأمنية واتلاف كبير بالشوارع الرئيسية.

ورصد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية قيام العديد من المحتجين بالاعتداء على قوات الأمن السودانية والتي ردت عليهم بالمثل، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان عن إصابة 178 شخصا في مظاهرات مليونية 25 ديسمبر بينها 8 بالرصاص الحي.

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان أنها رصدت عدد 178 إصابة بينها 8 بالرصاص الحي.

وأضافت: وبين إصابات الرصاص الحي 3 حالات غير مستقرة دون تفاصيل.