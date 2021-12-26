إصابات #كورونا العالمية إلي 280 مليوناً والوفيات عند 5.4 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 279 مليونا و842 ألفا و689 مصابا، حتى صباح الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و413 ألفا و328 حالة، فيما تعافى 250 مليونا و38 ألفا و395 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و991381 بعد تسجيل 10100إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110364 بعد تسجيل 88 وفاة جديدة.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا امس السبت ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

فيما سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصا.