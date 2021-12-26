التحالف يعرض أدلة تورط حزب الله الإرهابي في ‎#اليمن ..اليوم

سيعرض التحالف العربي بقيادة السعودية، أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة اليوم.

وأضاف : سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات، كما سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكه.

ومن ناحية أخرى ،استهدف الجيش اليمني، بدعم غارات التحالف، مواقع لميليشيات الحوثي في مأرب، وتمكن من تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للحوثيين.

وأفادت العربية، اليوم السبت، أنه تم تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للحوثيين بنيران الجيش اليمني وغارات التحالف بمأرب.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية فورية استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.