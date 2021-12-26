تعرف على #أسعار_الذهب في #السعودية اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط ارتفاع المعدن النفيس عالميًا لأعلى مستوى في 5 أسابيع.

وقد اختتمت الأسواق العالمية تعاملات الذهب للأسبوع الماضي بنهاية جلسة الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظرًا لبدء عطلات الكريسماس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، صباح تعاملات اليوم الأحد، نحو 218.10 ريال (58.16 دولار).

وبقى سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) خلال تداولات اليوم الأحد الصباحية في السعودية، عند مستوى 190.84 ريال (50.89 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المبكرة اليوم الأحد في السعودية، ليبقى عند مستوى 163.58 ريال (43.62 دولار).وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.23 ريال (33.93 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في السعودية، نحو 6787.50 ريال (1810 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، نحو 1526.72 ريال (407.13 دولار).