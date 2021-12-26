مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغلى 10 أندية في الدوري الإنجليزي

حافظ فريق مانشستر سيتي، على صدارة قائمة الأندية الأغلى في الدوري الإنجليزي، من ناحية القيمة التسويقية، وفقاً للتقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

يأتي مانشستر سيتي في صدارة قائمة الأعلى بالقيمة التسويقية في “البريميرليغ” هذا الموسم، على الرغم من التغييرات التي شهدتها القيمة التسويقية للاعبين سواء بالزيادة أو الانخفاض مؤخراً.

وجاءت قائمة أغلى 10 في الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي – 1.036 مليار يورو

2- مانشستر يونايتد – 879.3 مليون جنيه يورو

3- تشيلسي – 878.5 مليون جنيه يورو

4- ليفربول – 861 مليون جنيه يورو

5- توتنهام هوتسبر – 643.3 مليون جنيه يورو

6- آرسنال – 562 مليون جنيه يورو

7- ليستر سيتي – 515.8 مليون جنيه يورو

8- أستون فيلا – 414.3 مليون جنيه يورو

9- إيفرتون – 413.8 مليون جنيه يورو

10- وولفرهامبتون – 365.3 مليون جنيه يورو