الأرصاد: أجواء #شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء.. وهذه المناطق سجلت “-1”

قال المركز الوطني للأرصاد، إن أجواء شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل على “مكة المكرمة والباحة وعسير والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل

ورصد المركز أقل درجات حرارة سجلت اليوم الأحد وجاءت كالتالي:

القريات (-1)ْ

طريف (-1)ْ

تبوك (3)ْ

حائل(5)ْ

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وهطلت صباح اليوم أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظة ابو عريش، وعدداً من المراكز و القرى التابعة لها.