ضبط 469 مخالفة لإجراءات #كورونا في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8500 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، أسفرت عن تحرير 469 مخالفة وإغلاق 4 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا” وتطبيق “توكلنا” وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 5633 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات لمعالجتها.