سفير بريطانيا باليمن: وضع حد لهجمات الحوثي يخدم استقرار المنطقة

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة وضع حد لهجوم الحوثيين سواء كان على السعودية و الحديدة وتعز ومأرب ، مشيرا إلى أن ذلك سيخدم استقرار المنطقة.

وقال أوبنهايم ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن التصعيد الحوثي لاسيما في الحديدة وتعز ومأرب والهجمات المتزايدة التي تستهدف السعودية تهدد بمفاقمة معاناة اليمنيين، مؤكدا أن هجمات الحوثيين “تعد سلوكا غير مقبول”.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذه المرحلة نحو سبل الحل هي وقف الحوثيين للهجوم على مأرب وعدم استهداف المملكة والاستعداد للدخول في محادثات جادة تفضي إلى تسوية سياسية.