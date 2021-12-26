بطول يتجاوز 2 كم.. افتتاح ممشى “زينب الهلالية” في مكة

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم مشروع ممشى زينب الهلالية الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة المكرمة، الذي يبلغ طوله أكثر من 2 كم بداية من تقاطع أم الكتاد غرباً وينتهي عند شارع زيد بن الحارث.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن المشروع يهدف إلى تحويل محور الطريق لصديق بالبيئة وتوفير منطقة ترفيهية لسكان ومرتادي المنطقة، إضافة إلى تفعيل التقنية في نشر الوعي الثقافي للمجتمع المحلي وزائري العاصمة المقدسة.

وبين أن المشروع يتضمن حارتين للحركة الآلية في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض 35 متراً تقريباً، موضحاً أن النشاطات الترفيهية في المشروع تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة.

ويحتوي المشروع على مجسمات تاريخية عن مكة المكرمة، و 12 لوحة تعريفية عن سيرة أمهات المؤمنين، ومناطق ترفيهية للعوائل والأطفال وعدد من الملاعب الرياضية، ومصلَّى، ودورات مياه، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة 9000 متر مربع، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال.

وبين القويحص أن تصميم المشروع عبارة عن محور اجتماعي ترفيهي ثقافي صديق للبيئة وتنمية المجمعات العمرانية القائمة ورفع كفاءتها الوظيفية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على 23 جلسة عائلية و19 مجسمًا لمكة المكرمة قديماً و229 عامود إنارة، إضافة إلى 150 موقفاً للزوار موزعة حول المشروع.